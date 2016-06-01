"Укргазвыдобування" увеличило добычу газа до 6,1 миллиарда кубов

Крупнейшая газодобывающая компания в Украине "Укргазвыдобування" по итогам января-мая 2016 года увеличила добычу природного газа на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,119 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании.

"6 миллиардов 119,5 миллиона кубометров газа добыло "Укргазвыдобування" за 5 месяцев 2016 года. Это на 25 миллионов кубометров, или на 0,41%, больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за указанный период компания увеличила объем эксплуатационного и поисково-разведывательного бурения до 74,79 тысячи метров, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, "Укргазвыдобування" за 5 месяцев текущего года добыло 208,8 тысячи тонн нефти и газового конденсата.

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Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократило добычу природного газа на 3,8%, или на 572 миллионв кубометров, - до 14,528 миллиарда кубометров с 15,1 миллиарда кубометров годом ранее.

В апреле 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 61 тысячу кубометров, или на 0,005%, – до 1,202 миллиарда кубометров.

Компания планирует с 2016 года начать реализацию программы "20/202, которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в 2020 году.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. Летом 2015 года Кабинет министров в рамках смены руководства госкомпаний назначил Олега Прохоренко главой "Укргазвыдобування". Ранее Прохоренко занимал должность партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.