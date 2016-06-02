Саудовская Аравия согласна поддержать ограничение добычи нефти стран ОПЕК - СМИ
Саудовская Аравия рассматривает возможность поддержать ограничение добычи нефти стран ОПЕК.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов закрытого заседания организации, которое прошло перед саммитом, назначенным на четверг, 2 июня, передает РБК.
Источник издания, участвующий в переговорах, сообщил, что Эр-Рияд согласен на эту меру, если потолок добычи организации в сутки будет поднят до 32,5 млн баррелей.
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По данным WSJ, поддержка ограничения позволит Саудовской Аравии восстановить отношения с более бедным членами ОПЕК. «Некоторые из них были возмущены ролью королевства (Саудовской Аравии - ред.) в провале переговоров о заморозке добычи в апреле», — пишет издание. Также газета подчеркивает, что соглашение об ограничении добычи может не потребовать от Эр-Рияда уменьшения производства, которое в настоящее время почти достигло рекордного уровня.
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Сторонниками ограничения добычи также являются Нигерия, Катар, Алжир и Венесуэла, отмечает WSJ. У этой меры, однако, остается и крупный противник, подчеркнул источник газеты, — Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, ОАЭ не согласно ограничивать добычу, если производство не сократит Иран.
В то же время издание констатирует, что члены ОПЕК «по-прежнему глубоко расходятся во мнении о том, какие именно лимиты добычи нужно ввести (и нужно ли вообще их вводить), и переговоры по поводу потолка могут ни к чему не привести».
Как сообщал УНИАН, ранее глава государственной нефтедобывающей корпорация Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что Саудовская Аравия планирует «значительно увеличить» добычу нефти в 2016 году и намерена усилить свое присутствие на мировом рынке.
Напомним, в начале 2016 года стало известно, что несколько стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, а также Россия согласились заморозить уровень добычи на январском уровне. Однако в середине апреля в ходе переговоров по условиям заморозки финальная договоренность так и не была достигнута.