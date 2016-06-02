Саудовская Аравия согласна поддержать ограничение добычи нефти стран ОПЕК - СМИ

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов закрытого заседания организации, которое прошло перед саммитом, назначенным на четверг, 2 июня, передает РБК.

Источник издания, участвующий в переговорах, сообщил, что Эр-Рияд согласен на эту меру, если потолок добычи организации в сутки будет поднят до 32,5 млн баррелей.

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По данным WSJ, поддержка ограничения позволит Саудовской Аравии восстановить отношения с более бедным членами ОПЕК. «Некоторые из них были возмущены ролью королевства (Саудовской Аравии - ред.) в провале переговоров о заморозке добычи в апреле», — пишет издание. Также газета подчеркивает, что соглашение об ограничении добычи может не потребовать от Эр-Рияда уменьшения производства, которое в настоящее время почти достигло рекордного уровня.

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Сторонниками ограничения добычи также являются Нигерия, Катар, Алжир и Венесуэла, отмечает WSJ. У этой меры, однако, остается и крупный противник, подчеркнул источник газеты, — Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, ОАЭ не согласно ограничивать добычу, если производство не сократит Иран.

В то же время издание констатирует, что члены ОПЕК «по-прежнему глубоко расходятся во мнении о том, какие именно лимиты добычи нужно ввести (и нужно ли вообще их вводить), и переговоры по поводу потолка могут ни к чему не привести».

Как сообщал УНИАН, ранее глава государственной нефтедобывающей корпорация Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что Саудовская Аравия планирует «значительно увеличить» добычу нефти в 2016 году и намерена усилить свое присутствие на мировом рынке.

Напомним, в начале 2016 года стало известно, что несколько стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, а также Россия согласились заморозить уровень добычи на январском уровне. Однако в середине апреля в ходе переговоров по условиям заморозки финальная договоренность так и не была достигнута.