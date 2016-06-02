ОПЕК может расшириться: Габон хочет восстановить членство в организации

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на своем заседании в Вене позже в четверг рассмотрит вопрос о восстановлении членства Габона в организации, сообщает Прайм.

"ОПЕК получила запрос от Габона о восстановлении членства в организации. Этот вопрос будет обсуждаться сегодня на закрытой сессии", - заявил президент ОПЕК Мухаммед бен Салех ас-Сада на открытии конференции картеля.

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Габон входил в ОПЕК в 1975—1994 годах, а в 1995 году вышел из организации из-за слишком высоких членских взносов.

Благодаря обширным запасам нефти и газа, а также других ископаемых, и небольшой численности населения (около 1,6 миллиона человек) страна является одним из самых благополучных государств Африки. На нефть и нефтепродукты приходится около 70% экспорта этой страны.