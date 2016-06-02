Украина с начала года сократила импорт газа на треть

Украина, которая не покупает природный газ у России на протяжении 188 дней, в январе-мае текущего года сократила импорт природного газа на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3 млрд куб. м, сообщает пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз».

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«Для покрытия потребностей отечественных потребителей «Укртрансгаз», согласно поданным заявкам, импортировал голубое топливо только на территорию Европы», - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что в мае объемы поступлений природного газа в Украину с территории европейских стран составили 95 млн куб. м.

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Больше всего природного газа традиционно поступило по словацкому маршруту - 59,2 млн куб. м.

По оперативной информации «Укртрансгаза», природный газ импортируется из Словакии в суточном режиме 0,5 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долл. за тыс. куб. м, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года. Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения компанией «Газпром» приемлемой цены на топливо.

В планах Украины к 2020 году полностью перейти на газ собственной добычи и отказаться от импорта.