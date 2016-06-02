Кувейт не намерен замораживать добычу нефти - СМИ
По словам и.о. министра нефти Кувейта, идея ограничения добычи нефти по странам идет вразрез со стратегией ОПЕК.
Кувейт считает, что нет необходимости ограничивать добычу нефти стран ОПЕК, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление и.о. министра нефти Кувейта Анаса Халида аль-Салеха.
"Стратегия ОПЕК более чем хороша. Она положительно влияет на рынок. Нет никакой надобности в ограничении добычи", - сообщил он..
Он также отметил, что Кувейт не поддерживает введение страновой квоты на добычу нефти. По словам аль-Салеха, идея ограничения добычи нефти по странам идет вразрез со стратегией ОПЕК.
"Мы придерживаемся нашей стратегии, я не думаю, что нам стоит от нее отходить", - сказал и.о. министра.
Ранее Иран выступил с идеей странового квотирования, что позволит предметно контролировать исполнение обязательств по потолку добычи ОПЕК в целом.
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Как указывают источники The Wall Street Journal, участники встречи обсуждают возможность установления ограничений по коллективной добыче, что означало бы возврат к прежней системе квот внутри картеля.
По данным издания, лидер картеля - Саудовская Аравия готова рассматривать возможность такой договоренности, инициативу поддерживают Нигерия, Катар, Алжир и Венесуэла. Против выступает Иран, который наращивает добычу после снятия санкций.