Кувейт не намерен замораживать добычу нефти - СМИ

Кувейт считает, что нет необходимости ограничивать добычу нефти стран ОПЕК, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление и.о. министра нефти Кувейта Анаса Халида аль-Салеха.

"Стратегия ОПЕК более чем хороша. Она положительно влияет на рынок. Нет никакой надобности в ограничении добычи", - сообщил он..

Он также отметил, что Кувейт не поддерживает введение страновой квоты на добычу нефти. По словам аль-Салеха, идея ограничения добычи нефти по странам идет вразрез со стратегией ОПЕК.

"Мы придерживаемся нашей стратегии, я не думаю, что нам стоит от нее отходить", - сказал и.о. министра.

Ранее Иран выступил с идеей странового квотирования, что позволит предметно контролировать исполнение обязательств по потолку добычи ОПЕК в целом.

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Как указывают источники The Wall Street Journal, участники встречи обсуждают возможность установления ограничений по коллективной добыче, что означало бы возврат к прежней системе квот внутри картеля.

По данным издания, лидер картеля - Саудовская Аравия готова рассматривать возможность такой договоренности, инициативу поддерживают Нигерия, Катар, Алжир и Венесуэла. Против выступает Иран, который наращивает добычу после снятия санкций.