"Нафтогаз" считает возбуждение дела о банкротстве "Черноморнефтегаза" незаконным

НАК «Нафтогаз Украины» считает незаконным решение Хозяйственного суда Киева от 1 июня о возбуждении дела о банкротстве государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», сообщает пресс-служба госхолдинга.

Читайте такжеУкраина готовит иск к России по активам "Черноморнефтегаза" в аннексированном Крыму

«Нафтогаз Украины» считает вчерашнее решение Хозяйственного суда города Киева о возбуждении дела о банкротстве государственного акционерного общества «Чорноморнафтогаз» незаконным и способным нанести ущерб интересам государства», - говорится в сообщении НАКа.

В сообщении отмечается, что «Черноморнефтегаз» планирует обжаловать это решение в апелляционном порядке.

По информации компании, решение о банкротстве было вынесено по заявлению коммерческой структуры, которой «Черноморнефтегаз» задолжал за оборудование, поставленное в 2012 году, около 418 тыс. грн. При этом название компании не уточняется.

Читайте такжеМексика сняла арест с судна "Черноморнефтегаза", признав его собственностью Украины

«Вынося решение о возбуждении дела о банкротстве, суд не принял во внимание нормы закона Украины «О трубопроводном транспорте», согласно которым «в отношении государственных предприятий, осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранению в подземных газохранилищах, Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий ... не может быть возбуждено дело о банкротстве», - подчеркивают в «Нафтогазе».

Кроме того сообщается, что «Черноморнефтегаз» входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Перечень был утвержден постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.

Читайте также"Нафтогаз" хочет нанять американских юристов для подачи иска по отобранным РФ активам в Крыму

В то же время в «Нафтогазе» напомнили, что после аннексии Крыма Россией Украина пытается добиться компенсации за оккупацию полуострова. В частности, убытки, причиненные «Черноморнефтегазу» аннексией Крыма, заявлены в иске Министерства юстиции Украины к Российской Федерации о признании незаконной оккупации Крыма и компенсации ущерба, нанесенного этой оккупацией (дело «Украина против России»). Балансовая стоимость утраченных активов «Черноморнефтегаза» составляет 14,9 млрд грн.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.