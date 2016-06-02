Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 9,2 миллиарда кубов

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины в течение мая увеличились на 5,2%, или на 478 миллионов кубометров, – до 9,2 миллиарда кубометров, сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", оператора газотранспортной системы Украины.

"На протяжении мая текущего года украинские газохранилища пополнились на 478 миллионов кубометров, по состоянию на утро 2 июня в подземных хранилищах находится 9,2 миллиарда кубометров", - сказано в сообщении.

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По информации пресс-службы, с начала сезона, когда стартовал процесс наполнения хранилищ, было закачано 744 миллионов кубометров газа. Природный газ закачивается в три хранилища в суточном режиме 20 миллионов кубометров.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

В 2016 году Украина планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики. К предстоящему отопительному сезону планируется закачать в подземные хранилища около 8,2 миллиарда кубометров газа.