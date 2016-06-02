Передел нефтяного рынка начался: первый контракт Ирана с международными компаниями готовят к подписанию

Иран вскоре планирует подписать первый контракт с международными нефтяными компаниями, сообщает Прайм со ссылкой на заявление иранского министра нефти Биджан Зангане.

"В начале мая заместитель министра нефти Ирана Рокнеддина Явади заявил, что Иран подготовит новый нефтяной инвестиционный контракт для международных нефтегазовых компаний к июлю", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Иран в ноябре прошлого года предложил 70 нефтегазовых проектов для иностранных инвесторов на общую сумму более 30 миллиардов долларов в ходе международной конференции в Тегеране по новым соглашениям в нефтегазовой сфере. Газета Shargh сообщала, что новая модель нефтяных контрактов предполагает активное привлечение капиталов в иранскую нефтяную промышленность в условиях текущих цен на нефть.

Как сообщал УНИАН, Ирак, второй по величине добытчик нефти в ОПЕК, планирует поставить в июне своим партнерам дополнительные 5 миллионов баррелей нефти, тем самым нацелившись на увеличение своего среднесуточного объема поставок до 3,47 миллиона баррелей в день.

Таким образом, иракская сторона в преддверии встречи ОПЕК 2 июня в Вене решила увеличить собственную долю на рынке.