Счета "Киевэнерго" арестовали из-за штрафных санкций "Нафтогаза"

Государственная исполнительная служба на основании решений суда арестовала счета столичной энергокомпании «Киевэнерго» из-за штрафных санкций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

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«На сегодня штрафы «Нафтогаза» за газовые долги, которые «Киевэнерго» погасила в полном объеме, превышают 1,5 млрд грн. При этом законность начисления 1,2 млрд грн сейчас рассматривается в судах, а 372 млн грн стали причиной ареста всех счетов компании, учитывая и те, по которым осуществляются выплаты зарплат и налогов», - сообщают в компании.

Также отмечается, что блокирование работы энергокомпании произошло из-за штрафных санкций, которые были начислены на погашенные долги за потребленный в 2014-2015 годах газ. При этом в компании подчеркнули, что проблема долгов имеет общегосударственный масштаб.

«На сегодня в Украине арестованы счета 104 теплокоммунэнерго (ТКЭ). Общая сумма начисленных НАК «Нафтогаз Украины» штрафов превышает 10 млрд грн, из которых 4,4 млрд грн находятся в исполнительном производстве», - сообщают в пресс-службе.

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В компании заявляют, что арест счетов «Киевэнерго» и других энергокомпаний влечет за собой полное блокирование их хозяйственной деятельности. Компании не могут выполнять обязательства по подготовке теплосетей к отопительному сезону, проводить необходимые ремонтные работы и реконструкции теплового и электрического хозяйства, выплачивать налоги и зарплаты.

«Причины задержек расчетов украинских энергокомпаний за газ находятся преимущественно в плоскости регулирования отрасли. Основные из них - несвоевременная компенсация разницы в тарифах, задержки финансирования госбюджетом льгот и субсидий, несбалансированная нормативная база по расчетам за газ, тепло и электроэнергию, а также долги всех категорий потребителей за потребленное тепло и электричество», - уточняют в «Киевэнерго».

По информации компании, по состоянию на 1 июня текущего года задолженность столицы и государства перед «Киевэнерго» в 7 раз превышает долг энергокомпании перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ. В частности, долг Киева за тепло превышает 1,9 млрд грн, за электроэнергию - 930 млн грн. Задолженность государства по компенсации разницы в тарифах превышает 760 млн грн, а долги госпредприятия «Энергорынок» за поставленную электроэнергию - 275 млн грн.

«При этом уже несколько лет в исполнительных службах разных уровней находятся дела по взысканию в пользу «Киевэнерго» 937 млн грн», - подчеркивают в компании.

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Пресс-служба напоминает, что ранее исполнительная служба уже пыталась блокировать хозяйственную деятельность «Киевэнерго». В разгар отопительного сезона, в феврале 2016, арест был наложен на все счета компании, в том числе зарплаты. Тогда компании удалось разблокировать счет и выплатить зарплаты.

«Киевэнерго» неоднократно обращалась в органы государственной власти в связи с острой необходимостью урегулирования отношений поставщиков газа и ТКЭ с точки зрения начисления штрафов за просрочку оплаты за газ. Однако ситуация остается неурегулированной», - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, в 2014-2015 годы между «Киевэнерго» и «Нафтогазом» возникали споры относительно возврата задолженности за потребленный газ. «Нафтогаз» настаивал на оперативной оплате поставленного «Киевэнерго» газа, а последняя, в свою очередь, заявляла о значительной задолженности за услуги бюджетными организациями столицы, что не позволяло своевременно и в полной мере рассчитываться за газ.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.