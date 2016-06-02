ОПЕК не договорилась о "потолке" в добыче нефти – Reuters

На саммите в Вене страны-члены Организации стран — экспортеров нефти не смогли договориться о новом "потолке" в объемах добычи нефти. Об этом сообщили источники Reuters в одной из делегаций, передает "РБК".

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На встрече было принято решение сохранить политику по добыче нефти. По словам собеседника агентства, это означает, что организация не смогла согласовать новый потолок по уровню добычи.

Кроме того, о том, что страны ОПЕК не смогли договориться о лимите добычи, сообщило также агентство Bloomberg со ссылкой на члена одной из делегаций на переговорах.

Официальный представитель ОПЕК вскоре заявил, что страны-члены организации подтвердили свою приверженность стабильности рынка, передало агентство в своем аккаунте в Twitter. Представитель ОПЕК также сообщил, что участники встречи одобрили включение в состав ОПЕК африканского государства Габон. Кроме того, на саммите ОПЕК было принято решение о том, что новым генеральным секретарем организации станет кандидат из Нигерии Мохаммед Баркиндо. На этот пост также претендовали Махендра Сирегар из Индонезии и Али Родригес из Венесуэлы.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что заседание ОПЕК прошло отлично, передает Reuters.

Следующее заседание ОПЕК состоится 30 ноября.

Как сообщал УНИАН, ранее глава государственной нефтедобывающей корпорация Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что Саудовская Аравия планирует «значительно увеличить» добычу нефти в 2016 году и намерена усилить свое присутствие на мировом рынке.

Напомним, в начале 2016 года стало известно, что несколько стран ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, а также Россия согласились заморозить уровень добычи на январском уровне. Однако в середине апреля в ходе переговоров по условиям заморозки финальная договоренность так и не была достигнута.