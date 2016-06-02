Избран новый генсек ОПЕК

На саммите ОПЕК в Вене ему удалось обойти кандидатов от Венесуэлы и Индонезии, передает Би-би-си. Также принято решение о присоединении к организации с 1 июля Габона.

Вместе с тем, как сообщает агентство Bloomberg, на саммите членам ОПЕК не удалось прийти к соглашению по новому потолку добычи нефти.

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На прошлом заседании в декабре 2015 года члены ОПЕК приняли решение сохранить добычу нефти на уровне 31,5 млн баррелей в сутки.

В апреле этого года на встрече в Дохе министры нефтедобывающих стран также не смогли заключить соглашение по заморозке добычи нефти для поддержания цены.

По данным на четверг, фьючерс на нефть марки Brent на август стоит $50,05 за баррель, а июльская цена WTI составляет $49,26 за баррель.

В конце мая цены начали расти после самого значительного за последние 13 лет падения: в начале года цены на сырую нефть опускались до $28 за баррель.