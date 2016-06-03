Транзит российского газа через Украину за 5 месяцев вырос на 34%

Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза», оператора газотранспортной системы Украины.

«С января по май через украинскую ГТС для нужд европейских потребителей было транспортировано 31,4 млрд куб. м, что на 34% больше прошлогодних показателей», - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, в мае текущего года через ГТС в Европу было прокачано 6,5 млрд куб. м, что на 20,6% больше, чем в мае 2015 года. По оперативной информации оператора, суточный режим транспортировки газа для европейских потребителей составил 203 млн куб. м.

«Транзит осуществляется согласно контрактным обязательствам: вовремя и в полном объеме», - подчеркнули в «Укртрансгазе».

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 год - увеличился по сравнению с 2014 годом на 8% - до 67,1 млрд куб м.

Транзит газа через территорию Украины в Европейский Союз, Молдову и Турцию в первой половине мая 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% - до 3,2 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.