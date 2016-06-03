Цена нефти после встрече ОПЕК поднялась выше $50

Цена на нефть Brent удерживается около $50 за баррель в пятницу после встречи ОПЕК, на которой производители не смогли прийти к компромиссу о потолке добычи, однако Саудовская Аравия в четверг пообещала не заливать рынок нефтью.

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ОПЕК в четверг не смогла согласовать четкую стратегию добычи, поскольку Иран настоял на увеличении производства, чтобы вернуть себе долю рынка, потерянную за годы санкций, снятых в январе, пишет Рейтер.

Однако аналитики отметили положительные моменты встречи, например, сдержанность Саудовской Аравии.

"Мы будем очень кроткими в нашем подходе и обеспечим, чтобы рынок не был шокирован", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих журналистам.

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В результате фьючерсы на нефть Brent сегодня утром прибавили на 0,02 процента до $50,05 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI торговались около отметки $49,20 за баррель, на 0,03 процента выше предыдущего закрытия.

"В целом это должно рассматриваться как положительный момент для цен на нефть. Учитывая усиление сбоев поставок по всему миру и увеличение сокращения добычи в США, мы считаем, что цены на нефть будут склоняться в сторону повышения в ближайшие шесть месяцев", - сказали аналитики ANZ в пятницу.

Bank of America Merrill Lynch сообщил, что подъем цен на нефть также "усиливают сезонные факторы и устойчивый рост потребления бензина в США, Индии и даже Китае".