Украина с июня сократила суточный импорт газа из Словакии вчетверо

Украина с 1 июня сократила суточный импорт природного газа из Словакии вчетверо по сравнению с показателями мая текущего года – до 488 тыс. куб м.

Читайте такжеЗапасы газа в украинских хранилищах выросли до 9,2 миллиарда кубов

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Словакии - компании Eustream.

Согласно информации, в мае Украина в среднем импортировала из Словакии газ в объеме 1,9 млн куб. м в сутки. При этом 1-2 июня импорт со Словакии составил по 488 тыс. куб м. Заявка на поставку газа 3 июня указана на таком же уровне.

По информации оператора отечественной ГТС – компании «Укртрансгаз», по состоянию на 1 июня Украина импортировала газ лишь из Словакии. Поставки газа из Польши и Венгрии не осуществлялись. Закупки «голубого топлива» из России не производятся уже 189 дней.

Читайте также"Газпром" поставил на оккупированный РФ Донбасс газа на $600 миллионов, но требует оплаты с Украины

Как сообщал УНИАН, в январе-мае текущего года Украина сократила импорт природного газа на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» намерен увеличить закупки газа из ЕС для подготовки к предстоящему отопительному сезону в третьем квартале. Для финансирования закупок госкомпания, как и в прошлом году, намерена использовать кредитные средства ЕБРР. Ожидается, что «Нафтогаз» будет использовать 300 млн долл. займа или даже большую сумму.

Данная кредитная линия продолжает действовать до 2018 года, и «Нафтогаз» сможет воспользоваться ею в течение следующих двух отопительных сезонов.