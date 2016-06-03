Гройсман о повышении цен на бензин: результат расследования будет только через 4-6 месяцев

Реагирование Антимонопольного комитета на ценовую ситуацию на розничном рынке нефтепродуктов (цен на АЗС) будет иметь результат только через 4-6 месяцев.

Читайте такжеВ Украине снова подорожали все виды топлива

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа правительства в Верховной Раде Украины.

«Правительство обратилось в Антимонопольный комитет. Мы обеспокоены тем, что происходит с ценами на нефтепродукты. Комитет провел юридическую работу. Но проблемы состоит в том, что реагирование Антимонопольного комитета будет иметь результат через 4-6 месяцев. И здесь необходима поддержка парламента для того, чтобы внести изменения в специальное законодательство, что дало бы возможность быстро реагировать на такую ситуацию», - сказал Гройсман.

Также премьер-министр заявил, что данное расследование будет доведено до завершения.

«Мы доведем это дело до завершения и докажем, что некоторые сговоры все-таки были», - подчеркнул премьер-министр.

Читайте такжеВ Украине с марта повысили акцизы на топливо

Как сообщал УНИАН, неконтролируемый рост цен на топливо в Украине также имел место в конце 2015 - начале 2016 года. Расследование картельного сговора на рынке нефтепродуктов инициировал бывший в то время премьер-министром Арсений Яценюк, и также он призвал АМКУ и Минэнергоугля разобраться в ситуации. Бывший в то время министром энергетики Владимир Демчишин провел ряд встреч с нефтетрейдерами, после чего цены на топливо в Украине начали снижаться.

20 мая 2016 года, после обращения народных депутатов, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен провести совещание по вопросам ценообразования на рынке автомобильного топлива при участии Антимонопольного комитета. В своем комментарии Гройсман отметил, что синхронные действия трейдеров могут носить признаки сговора по регулированию цен, а сам рост цен на многих АЗС происходит синхронно.

23 марта Антимонопольный комитет Украины завершил расследование о наличии антиконкурентных согласованных действий при установлении розничных цен на горючее, по результатам которого выявил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.