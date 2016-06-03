Инспекция МАГАТЭ проверила первый и второй энергоблоки Ривненской АЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике с 31 мая по 1 июня провели очередную плановую инспекцию первого и второго энергоблоков Ривненской АЭС, о чем сообщает пресс-служба Национальной атомной генерирующей компании «Энергоатом».

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«Инспекторы МАГАТЭ Антуан Пуршо и Томоко Ямагучи проверили отработавшее ядерное топливо в бассейне выдержки и свежее ядерное топливо в хранилище СЯТ после завершения планово-предупредительного ремонта энергоблока №2 РАЭС», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, представители МАГАТЭ также проверили целостность и работоспособность ранее установленных печатей МАГАТЭ на первом и втором энергоблоках и ведение учетной и отчетной документации.

Все работы выполнялись в присутствии государственного инспектора Госатомрегулирования Украины на Ривненской АЭС.

«Инспекция проведена успешно и в запланированные МАГАТЭ сроки», - подчёркивается в сообщении.

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Инспекция проходила в рамках международного Соглашения, подписанного в 1995 году между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия. Система гарантий МАГАТЭ базируется на строгом контроле использования ядерных материалов в мирных целях путем проведения инспекций на местах, осуществления дистанционного наблюдения и проверки учетных документов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года Ривненская атомная электростанция успешно прошла плановую и необъявленную инспекцию представителей МАГАТЭ.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.