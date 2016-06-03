Суд арестовал счета "Укргазвыдобування" в "Банке Инвестиций и сбережений"

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые потребовали наложить арест на расходную часть счетов крупнейшей газодобывающей компании в Украине "Укргазвыдобування", которые были открыты в "Банке Инвестиций и сбережений" (за исключением уплаты налогов и заработной платы).

Об этом говорится в определении суда от 30 мая 2016 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

"Наложить арест на расходную часть счетов ПАО "Укргазвыдобування", открытых в ПАО "Банк Инвестиций и сбережений", за исключением уплаты налогов и заработной платы", - сообщается в определении суда.

Свои требования следователи аргументировали тем, что ими расследуется дело о возможном присвоении финансовых средств служебными лицами "Укргазвыдобування" в течение 2010-2014 годов, во время выполнения договоров о совместной деятельности. Также следователи подозревают руководство компании в продаже природного газа по заниженной цене ряду предприятий, имеющих признаки фиктивности.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года компания «Укргазвыдобування» обратилась к органам государственной власти с просьбой посодействовать возвращению средств компании в сумме 373 миллионов гривень, которые остаются замороженными на депозитном счете в "Банке инвестиций и сбережений", принадлежащем бизнес-группе покойного Игоря Еремеева.

11 мая работу главного офиса "Укргазвыдобування" парализовали вооруженные автоматами люди в балаклавах, которые представились работниками СБУ. Глава компании Олег Прохоренко заявлял, что его не проинформировали о том, какие дела расследуются СБУ.

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины изъяли документацию по закупкам, которые осуществлялись компанией "Укргазвыдобування", начиная с 2014 года и до сегодняшнего времени.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування".

100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".