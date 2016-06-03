Суд арестовал счета "Укргазвыдобування" в "Банке Инвестиций и сбережений"
Следователи подозревают руководство компании в продаже природного газа по заниженной цене ряду предприятий, имеющих признаки фиктивности.
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые потребовали наложить арест на расходную часть счетов крупнейшей газодобывающей компании в Украине "Укргазвыдобування", которые были открыты в "Банке Инвестиций и сбережений" (за исключением уплаты налогов и заработной платы).
Об этом говорится в определении суда от 30 мая 2016 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.
"Наложить арест на расходную часть счетов ПАО "Укргазвыдобування", открытых в ПАО "Банк Инвестиций и сбережений", за исключением уплаты налогов и заработной платы", - сообщается в определении суда.
Свои требования следователи аргументировали тем, что ими расследуется дело о возможном присвоении финансовых средств служебными лицами "Укргазвыдобування" в течение 2010-2014 годов, во время выполнения договоров о совместной деятельности. Также следователи подозревают руководство компании в продаже природного газа по заниженной цене ряду предприятий, имеющих признаки фиктивности.
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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года компания «Укргазвыдобування» обратилась к органам государственной власти с просьбой посодействовать возвращению средств компании в сумме 373 миллионов гривень, которые остаются замороженными на депозитном счете в "Банке инвестиций и сбережений", принадлежащем бизнес-группе покойного Игоря Еремеева.
11 мая работу главного офиса "Укргазвыдобування" парализовали вооруженные автоматами люди в балаклавах, которые представились работниками СБУ. Глава компании Олег Прохоренко заявлял, что его не проинформировали о том, какие дела расследуются СБУ.
Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины изъяли документацию по закупкам, которые осуществлялись компанией "Укргазвыдобування", начиная с 2014 года и до сегодняшнего времени.
Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування".
100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".