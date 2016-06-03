"Укргазвыдобування" в прошлом году увеличило убыток до 242 миллионов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" по итогам 2015 года получила 242 миллиона гривень убытка, что на 6,1% больше, чем в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на финансовую отчетность "Укргазвыдобування".

Согласно сообщению, отчетность была составлена после переоценки стоимости основных средств и капитальных инвестиций компании. Без проведения такой переоценки, отметили в пресс-службе, прибыль компании по итогам 2015 года могла бы составить 661 миллион гривень.

Валовая прибыль компании за отчетный период составила 3,257 миллиарда гривень, что на 21,2% больше показателя 2014 года, при этом операционная прибыль выросла в 5,1 раза – до 1,634 миллиарда гривень.

Также сообщается, что финансовая отчетность за 2015 год была подтверждена независимой аудиторской компанией Deloitte, а также международная компания Ryder Scott провела оценку резервов нефти и газа.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 гривни/кубометров (6 тысяч 879 гривень за 1 тысячу кубометров), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

11 мая компания "Укргазвыдобування" заявила, что на фоне установления рыночной цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго намерена в 2016 году получить 63 миллиардов гривень дохода от реализации природного газа, нефтепродуктов и прочих услуг.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування".

100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".