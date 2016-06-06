Саудовская Аравия подняла цены на свою нефть для стран Азии и США

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg, Saudi Aramco приняла решение повысить отпускные цены для стран Азии практически на все сорта своей нефти за исключением Extra Light. В результате стоимость Arab Light примерно на 60 центов будет превышать стоимость эталонных для Ближнего Востока сортов Oman и Dubai.

Компания также подняла цены для американских покупателей. Стоимость Arab Light для США поднялась на 20 центов и теперь на 55 дороже регионального уровня.

Читайте такжеКувейт не намерен замораживать добычу нефти - СМИ

Представитель консалтинговой компании Qamar Energy Робин Миллс заявил, что Саудовская Аравия пытается играть на повышение, учитывая тот факт, что Китай демонстрирует устойчивый спрос на нефть.

Эту же позицию подтвердил и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который одновременно является руководителем Saudi Aramco. По его словам, спрос остается стабильным, а запасы нефти у стран, которые не являются членами ОПЕК, сокращаются. В самом картеле считают, что глобальный спрос на нефть в этом году вырастет на 1,2 млн баррелей в день.