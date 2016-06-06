Нефть дорожает на данных Baker Hughes

Мировые цены на нефть в первый день рабочей недели демонстрируют уверенный рост, отыграв сообщение Baker Hughes о росте числа нефтяных буровых установок, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:41 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,89% - до 50,08 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,05%, - до 49,13 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что по итогам завершившейся 3 июня рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 4 единицы, или на 0,9%, и составило 408 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 460 единиц, или на 52,9%. Количество нефтяных буровых установок за неделю выросло на 9 единиц, или на 2,8%, до 325 штук.

"Положительное влияние на динамику нефтяного рынка оказывает прогноз председателя Департамента экономического развития Абу-Даби Али Маджид аль Мансури (Ali Majed Al Mansoori). В интервью агентству Блумберг Мансури заявил, что рынок восстанавливается и цены на нефть в этом году могут подняться до 55-60 долларов за баррель", - резюмирует издание.

"На данный момент, кажется, действительно существует устойчивая поддержка (цен) выше уровня 45 долларов (за баррель). Самый главный фактор, который может сдерживать дальнейший рост цен - будет ли количество буровых установок продолжать увеличиваться в течение следующих нескольких недель", - комментирует ситуацию на рынке агентству Блумберг аналитик IG Ltd. Ангус Николсон (Angus Nicholson).