Кабмин на этой неделе презентует наработки в сфере энергоэффективности - Гройсман
10:04, 06 июня 2016Энергетика
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По словам премьер-министра, Украина имеет большой потенциал по экономии энергоресурсов.
Кабмин на этой неделе презентует наработки в сфере энергоэффективности / Фото УНИАН
На этой неделе правительство на заседании Национального совета реформ представит свои наработки в вопросе энергоэффективности.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время прямого эфира в Facebook.
"На этой неделе состоится Нацсовет реформ, где правительство представит свои наработки в очень важном вопросе - вопросе энергоэффективности", - сказал он.
По словам Гройсмана, Украина имеет большой потенциал по экономии энергоресурсов. "И мы эти наработки на Совете реформ презентуем", - сказал он.
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