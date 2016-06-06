Кабмин на этой неделе презентует наработки в сфере энергоэффективности - Гройсман

На этой неделе правительство на заседании Национального совета реформ представит свои наработки в вопросе энергоэффективности.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время прямого эфира в Facebook.

"На этой неделе состоится Нацсовет реформ, где правительство представит свои наработки в очень важном вопросе - вопросе энергоэффективности", - сказал он.

По словам Гройсмана, Украина имеет большой потенциал по экономии энергоресурсов. "И мы эти наработки на Совете реформ презентуем", - сказал он.