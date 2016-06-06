Запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли до 9,3 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 28 мая по 4 июня увеличились на 1,5%, или на 101,3 миллиона кубометров, - до 9,254 миллиарда кубометров с 9,120 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 4 июня составлял около 24,8 миллиона кубометров.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах.

Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики. К предстоящему отопительному сезону планируется закачать в подземные хранилища около 8,2 миллиарда кубометров газа.