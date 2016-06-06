Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Европы

Компания Saudi Aramco приняла решение снизить цены на нефть для Европы и при этом повысить стоимость топлива для США, пишет The Wall Street Journal.

Так, цена за баррель для США выросла на 10 центов, для северо-западной части Европы цена за баррель снижена на 35 центов, а для стран Средиземноморья — на 10 центов. Также цена за баррель выросла для стран Ближнего Востока — на 35 центов.

Читайте такжеОПЕК не договорилась о "потолке" в добыче нефти – ReutersСнижение цен для некоторых государств связано с тем, что Иран возобновил поставки нефти в Европу в феврале. Отмечается, что экспорт иранской нефти в Европу на данный момент достиг 400 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщал УНИАН, Иран вскоре планирует подписать первый контракт с международными нефтяными компаниями. В начале мая заместитель министра нефти Ирана Рокнеддина Явади заявил, что Иран подготовит новый нефтяной инвестиционный контракт для международных нефтегазовых компаний к июлю.

Иран в ноябре прошлого года предложил 70 нефтегазовых проектов для иностранных инвесторов на общую сумму более 30 миллиардов долларов в ходе международной конференции в Тегеране по новым соглашениям в нефтегазовой сфере. Газета Shargh сообщала, что новая модель нефтяных контрактов предполагает активное привлечение капиталов в иранскую нефтяную промышленность в условиях текущих цен на нефть.