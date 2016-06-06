Украина с начала года увеличила экспорт электроэнергии на 25%

Украина в январе-мае 2016 года (в денежном выражении) увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 25% - до 75 миллионов долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

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По ее данным, 76,8% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 22,7% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и менее 0,5% – на Молдову.

В мае Украина экспортировала электроэнергии в Венгрию на 9,1 миллиона долларов, в Польшу – на 5,8 миллиона долларов. Экспорт в Молдову в прошлом месяце отсутствовал.

Как сообщал УНИАН, Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов с 487,2 миллиона долларов.

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, выкупил на годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2016 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,125 ГВт, что составляет 88% всей мощности.