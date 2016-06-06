Комитет по ТЭК обратился к силовикам с просьбой расследовать нарушения "Укрэлектроватта" в деле об аресте счетов "Энергоатома"

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), замглавы Комитета топливно-энергетического комплекса в парламенте Александр Домбровский обратился к главам Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел и Государственной фискальной службы с просьбой провести надлежащее расследование фактов нарушений компании "Укрэлектроватт" при попытке взыскать с Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" 127 миллионов гривень сомнительной задолженности.

Об этом говорится в депутатском запросе Домбровского, текстом которого располагает УНИАН.

"На сегодняшний день сложилась чрезвычайно сложная ситуация, которая может привести к серьезным последствиям в связи с блокированием деятельности НАЭК "Энергоатом" департаментом Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины и из-за отсутствия надлежащего расследования уголовных производств правоохранительными органами", - отмечает депутат.

Он напомнил, что компания "Укрэлектроватт" с помощью судов (решение Хозсуда Киева от 4 августа 2011 года) пытается взыскать с "Энергоатома" 127 миллионов гривень по долгу, который не подтвержден первичными бухгалтерскими документами и был списан госкомпанией еще в 2004 году.

Как отметил депутат, из-за решения Хозяйственного суда Киева исполнительная служба фактически заблокировала финансово-хозяйственную деятельность госкомпании.

"В частности, Государственная исполнительная служба арестовала счета предприятия, чем лишила его возможности выполнять взятые на себя договорные обязательства перед нерезидентами Украины – обслуживать международные кредиты и реализовывать правительственные программы. Остановлены платежи за ядерное топливо, ядерные материалы и вывоз отработанного ядерного топлива", - уточнил он.

"Стоит отметить, что принудительное выполнение решения суда осуществляется в пользу "Укрэлектроватт", которое не ведет никакой хозяйственной деятельности, в отношении которого начато уголовное производство по факту уклонения от налогообложения и которое существует с единственной целью – неправомерное увеличение и взыскание задолженности с государственного предприятия", - сказал Домбровский.

По словам Домбровского, следователи Управления полиции в Шевченковском районе Киева осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно сомнительных доказательств, которые подали представители "Укрэлектроватта" в суде, что привело к увеличению задолженности "Энергоатома" с 2,5 миллиона гривень до 127 миллионов гривень. Уголовное производство осуществляется на основании заявления "Энергоатома".

При этом он сообщил, что, с другой стороны, досудебное расследование в уголовном производстве, которое могло бы дать ответ на правомерность увеличения долга с 2,5 миллиона гривень до 127 миллионов гривень, затягивается без результата в течение двух лет. Также следователи игнорируют определения суда об обязательстве рассмотреть ходатайства "Энергоатома".

Кроме того, сообщается, что Межрегиональное главное управление ГФС ведет досудебное расследование уголовного производства от 17.07.2014 года по факту совершения должностными лицами "Укрэлектроватта" действий по уменьшению базы налогообложения налогом на прибыль в размере 18,6 миллиона гривень.

Депутат, обращаясь в вышеупомянутые ведомства, подчеркнул необходимость принять неотложные меры по по обеспечению должного, полного, объективного и максимально быстрого расследования в Управлении полиции в Шевченковском районе, а также в Межрегиональном главном управлении ГФС. Также он попросил проверить законность действий должностных лиц исполнительной службы при принудительном выполнении решения Хозсуда Киева от 4 августа 2011 года.

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"Бездействие правоохранительных органов и длительный срок досудебного расследования дают основания подозревать, что уголовное расследование специально саботируется...", - резюмировал Домбровский.

Как сообщал УНИАН, 31 мая более 1 тысячи атомщиков провели пикет Администрации президента и Кабинета министров Украины с требованиями разрешить проблему блокировки счетов Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", не допустить неправомерную корпоратизацию компании, а также отстранение профессиональных кадров в атомной отрасли. Предупреждающий пикет проходил в Киеве 26 апреля.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО "Совместное предприятие "Укрэлектроватт" взыскать с "Энергоатома" 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

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25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов "Энергоатома" из-за попыток компании "Укрэлектроватт" взыскать с госкомпании 127 миллионов гривень. Он подчеркнул, что согласно законодательству "Энергоатом" должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Ранее замглавы Атомпрофсоюза, глава Профкома "Энергоатома", Алексей Лыч сообщал, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации "Энергоатома", в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.