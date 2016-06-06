Беларусь хочет возобновить экспорт электроэнергии из Украины

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик обсудил с первым заместителем министра энергетики Беларуси Леонидом Шенцем перспективы экспорта электроэнергии из Украины в Беларусь, возобновление которого поддерживают обе стороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

"Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик обсудил с первым заместителем министра энергетики Республики Беларусь Леонидом Шенцем ряд вопросов сотрудничества в энергетической сфере… Одним из важных вопросов, обсужденных в ходе встречи, является возобновление экспорта электроэнергии из Украины в Беларусь",- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, украинская сторона поддержала предложение белорусских коллег по восстановлению деятельности украинской-белорусской рабочей группы в сфере энергетики в рамках работы Межправительственной украинского-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Также сообщается, что поставки электроэнергии в Беларусь будет осуществлять госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго".

Как сообщили в пресс-службе Минэнергоугля, для заключения контрактов и других документов на поставки электроэнергии необходимо принятие распоряжения Кабмина "Об увеличении потенциала экспорта электрической энергии", проект которого уже разработан и проходит согласование в других органах исполнительной власти.

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В том числе стороны обсудили техническую возможность транзитных поставок электроэнергии из Украины через Беларусь в Литву.

Как сообщал УНИАН, экспорт электроэнергии в Беларусь был остановлен в ноябре 2014 года.

23 мая министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что Украина может начать экспорт электроэнергии в Беларусь с 1 июня при условии поддержки правительством соответствующего решения.

В январе-мае 2016 года Украина (в денежном выражении) увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 25% - до 75 миллионов долларов, сообщает Государственная фискальная служба. 76,8% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 22,7% от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и менее 0,5% – на Молдову.