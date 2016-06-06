"Центрэнерго" скрыло данные о поставщиках и цене угля из оккупированного Донбасса и России – СМИ

ПАО «Центрэнерго» прекратило обнародование информации о своих поставщиках угля из России и зоны АТО.

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Соответствующие данные уже пять месяцев не публикуются в «Вестнике государственных закупок», сообщают «Наші гроші».

«Центрэнерго» согласно закону о государственных закупках в 2014 году был освобожден от необходимости проводить тендеры на приобретение угля, который служит сырьем для выработки электроэнергии. Хотя во времена Виктора Януковича заключение угольных контрактов происходило на основании тендерных процедур.

Зато на основании закона «Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности» «Центрэнерго» должно публиковать сводные данные о своих сделках раз в квартал с обнародованием данных о поставщике, объеме и цене партии угля, отмечают в издании.

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«Государственная компания выполняла это требование до начала 2016 года, подавая в «Вестник госзакупок» свои квартальные отчеты через две недели после завершения отчетного периода. Однако уже в апреле опубликования прекратилось. Поэтому сейчас неизвестно с кем и по какой цене «Центрэнерго» заключало в этом году контракты на поставку угля», - пишут «Наші гроші».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует продать 78,3% акций крупнейшей энергогенерирующей компании «Центрэнерго» в 1-м квартале 2017 года, тогда как ранее ведомство намеревалось выставить на аукцион госпакет акций этого предприятия в ноябре 2016 года.