Крупнейший в России частный нефтедобытчик сократил прибыль в 2,4 раза

Крупнейший в России частный нефтедобытчик «Лукойл» в 2,4 раза сократил чистую прибыль по МСФО в первом квартале 2016 года в годовом сравнении до 42,8 миллиарда рублей ($651,3 миллиона), недотянув до прогноза аналитиков в 53 миллиарда рублей.

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На финансовые результаты компании повлияло снижение цен на углеводороды и колебания курса рубля, сообщил «Лукойл». По итогам первого квартала 2016-го компания получила убыток от курсовых разниц в размере 45 миллиардов рублей по сравнению с прибылью в 5 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года, передает Рейтер.

Выручка компании за отчетный квартал уменьшилась на 18 процентов до 1,2 триллиона рублей, что совпало с прогнозом аналитиков. Показатель EBITDA снизился на 32 процента до 145,5 миллиарда рублей при прогнозе 170 миллиардов рублей.

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Капзатраты в первом квартале упали на 21 процент до 123 миллиарда рублей, а свободный денежный поток снизился на 42 процента до 36 миллиардов рублей, чистый долг сократился на 2 процента до 589 миллиардов рублей.

Добыча углеводородов «Лукойлом» выросла за первые три месяца этого года на 0,5 процента, а производство нефти и газового конденсата сократилось на 0,2 процента в годовом выражении. Производство нефтепродуктов выросло на 6 процентов до почти 15 миллионов тонн по сравнению с первыми тремя месяцами 2015-го.

Индикативные цены на нефть рухнули до минимума 13 лет $27 за баррель в январе из-за глобального переизбытка. С тех пор цены восстановились до порядка $50 за баррель.