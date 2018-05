Фишер: Для достижения политической безопасности важно тесное сотрудничество Украины с Европой в энергетической сфере

Об этом немецкий политик заявил на Форуме по энергетической безопасности – Energy Security for the Future: New sources, Responsibility, Sustainability, который состоялся 2 июня в Монте-Карло (Монако) по инициативе совладельца группы компаний Burisma Николая Злочевского иьбера II. По словам вице-канцлера Германии (1998-2005) Йошки Фишера, энергетическая безопасность в Европе традиционно воспринималась как часть политической безопасности.

"Сегодня для Украины очень важно тесное сотрудничество с Европой и в этом уже достигнут прогресс. Но Украина должна более интенсивно диверсифицировать свои источники энергии и развивать возобновляемые источники энергии, в использовании которых она имеет огромной потенциал в силу географического расположения и природных факторов", – отметил Йошка Фишер. Развитие новых технологических направлений позволит Украине занять важное место в европейском энергетическом сообществе.

Собственно развитие новых мощностей на базе альтернативных возобновляемых источников энергии позволит стране не только обеспечить политическую независимость, но и стать энергетическим хабом в регионе, подытожил вице-канцлер Германии.

Форум по энергетической безопасности был также выбран площадкой для презентации англоязычной версии книги польского публициста Мачея Ольхавы Mission Ukraine, в которой представлено видение Европейского сообщества и места в нем Украины. Издание раскрывает новые интересные детали известной Миссии Кокса-Квасьневского, сыгравшей ключевую роль в период Революции Достоинства в Украине. Особое внимание в книге посвящено вопросам европейской интеграции, месту Украины в Европе и мире, формированию современных лидеров и новых политических элит. Через призму событий в Украине предложена новая стратегия международной политики ЕС.

На Форуме Energy Security for the Future: New sources, Responsibility, Sustainability книгу Mission Ukraine презентовал Александр Квасьневской, вместе с автором они провели автограф-сессию и пообещали издать украиноязычную версию книги.

«Это беспрецедентный случай, когда Форум смог объединить самых разных людей с самым разным социальным статусом вокруг идеи энергетической безопасности в Европе. Международный Форум, организованный Фондом принца Альбера II и Burisma – это не только попытка привлечь социально ответственный бизнес и гражданское общество к решению данной задачи, сколько возможность предоставить дискуссионную площадку для самых разных идей, результатом которых станет комплексная, долгосрочная и глобальная по своим масштабам работа в области формирования новой стратегии энергетической безопасности на европейском континенте», – отметил бизнесмен, президент Группы Burisma Николай Злочевский.