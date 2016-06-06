Коболев назвал условие, при котором Украина согласится покупать газ у России

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире 5 канала в понедельник вечером, передает Украинская правда.

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По его словам, если "Газпром" согласится внести временные изменения в действующий контракт и если цена будет ниже, чем та, которую предлагают с европейского направления, то "с точки зрения минимизации затрат потребителей и просто здравого смысла будет правильным покупать этот газ с восточного направления".

"Диалог сейчас ведется по этому поводу. "Нафтогаз" планирует возобновить импорт газа в третьем квартале, у нас есть еще месяц", - заявил Коболев, не назвав конкретной цены, которая обсуждается.

Напомним, заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Ковалив сообщила, что Украина не закупает природный газ у российского газового монополиста "Газпрома" более 5 месяцев, поскольку стране выгоднее импортировать его из европейских источников.