На ЧАЭС завершена выгрузка ядерного топлива из энергоблока №1

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Сегодня на Чернобыльской АЭС была завершена выгрузка отработанного ядерного топлива из энергоблока №1. До этого от ядерного топлива были полностью освобождены энергоблок №2 и №3. Работы по выгрузке блоков длились 9 лет. После освобождению блоков ЧАЭС от отработавшего ядерного топлива, уровень экобезопасности в зоне отчуждения существенно возрастет", - говорится в сообщении.

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Кроме этого Семерак отметил, что процесс реинкарнации Чернобыльской зоны активно продолжается.

"Минприроды в настоящее время работает над разработкой новой программы развития, а в парламенте дорабатывается для принятия во втором чтении президентского законопроекта №4437, который даст возможность начать превращения зоны отчуждения в экологически безопасную территорию изменений, реформ и инноваций", - добавил министр.

Напомним, что 10 мая, на Чернобыльской атомной электростанции были начаты работы по перевозке поврежденного отработавшего ядерного топлива с блока №1 Чернобыльской АЭС в бассейн выдержки ХОЯТ-1.