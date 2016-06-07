Саудовская Аравия утвердила план реформ по снижению зависимости от нефти

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как следует из проекта программы, распространенного среди журналистов в Джидде (Саудовская Аравия), крупнейший в мире экспортер нефти будет придерживаться добычи на уровне 12,5 млн баррелей в день до 2020 году.

Со ссылкой на государственное телевидение Саудовской Аравии агентство отмечает, что программа была утверждена кабинетом министров в понедельник, 6 июня.

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В соответствии с одобренной программой, предусматривается сокращение субсидий на воду и электроэнергию на 200 млрд риалов к 2020 году. Нефтеперерабатывающие мощности королевства к 2020 году вырастут до 3,3 млн баррелей в день. В конце прошлого года объем переработки нефти был на уровне 3,1 млн баррелей в день, говорилось в ежегодном отчете государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, опубликованном в прошлом месяце.

Согласно планам, к 2020 году Саудовская Аравия также будет производить 4% своей энергии из возобновляемых источников.

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Заместитель наследного принца Мохаммед бин Салман в начале этого года анонсировал план глобальных реформ экономики страны, чтобы сделать ее менее зависимой от доходов от продажи нефти на фоне снижения цен из-за глобального переизбытка. План также включает в себя продажу акций Saudi Aramco к концу 2018 года в ходе первичного публичного размещения (IPO).

Сокращение правительственных расходов и снижение субсидий помогут снизить бюджетный дефицит Саудовской Аравии до 13,5% ВВП в текущем году, по сравнению с последним показателем в 16,3% ВВП, озвученным 25 апреля Международным валютным фондом.