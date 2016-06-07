Война за рынок нефти: Саудовская Аравия выдавливает Россию из Европы

Те, кто рассчитывал на продолжение роста котировок главной кормилицы российского бюджета — нефти, слишком рано радовались. Саудовская Аравия продолжает ценовую войну за европейский рынок нефти, вновь снижая цены. В первую очередь саудиты конкурируют с Ираном, но пострадать может и Россия. При этом о соглашении по «заморозке» все уже забыли — крупные игроки намерены наращивать добычу, пишет Газета.RU.

Саудовская Аравия опять играет на понижение. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение госкомпании СА Saudi Aramco, цены на июльские нефтяные фьючерсы для северо-запада Европы будут снижены на $0,35 за баррель, для средиземноморских стран — на $0,1. WSJ отмечает, что это связано с обострением конкуренции, вызванным возобновлением нефтяных поставок в Европу со стороны Ирана. На сегодняшний день Саудовская Аравия поставляет в Европу около 800 тыс. баррелей в сутки, Иран — 400 тыс. баррелей, но планирует довести эти объемы до 700 тыс. баррелей.

На фоне снижения цен для Европы саудиты увеличивают цену для США, она вырастет на $0,1 за баррель.

Читайте такжеСаудовская Аравия утвердила план реформ по снижению зависимости от нефтиЗавсектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов полагает, что Саудовская Аравия пытается получить максимум с каждого регионального рынка. «В США сейчас растет спрос на более дешевую импортную нефть, так как она ниже качеством американской «сланцевой», — поясняет эксперт. — Поэтому для США саудиты цены повышают».

В Европе же, напротив, саудовская нефть сталкивается с конкуренцией, причем, по словам Агибалова, не столько даже со стороны Ирана, сколько со стороны России, которая увеличивает поставки в этот регион. В связи с этим для ЕС Саудовская Аравия вынуждена давать дополнительный дисконт.

Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин отмечает, что саудовская нефть, несмотря на то что считается «легкой» (низкосернистой), на самом деле скорее «средняя», близкая по характеристикам к российской Urals.

«Поэтому в северо-западной Европе может обостриться конкуренция с российской нефтью», — предупреждает эксперт.

Глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник полагает, что локальный демпинг в Европе ударит прежде всего по европейским производителям — Великобритании и Норвегии. Да и в любом случае пока влияние будет не слишком сильным. Однако снижение цен со стороны Саудовской Аравии может оказаться лишь началом.

«Вполне возможно, что Иран в ответ снизит цену на свое сырье еще больше, — говорит Пасечник. — У него еще есть «запас прочности», эта страна уже давала дисконт в размере до $1 на баррель.

Ответный демпинг со стороны Ирана может оказаться и значительно сильнее. Например, в середине марта «Газета.Ru» сообщала, что Исламская Республика Иран продает часть своей тяжелой нефти в Европе вообще по $17 за баррель при рыночной цене на тот момент около $39–40. Если такая ценовая политика будет вновь применяться, это еще сильнее обострит конкуренцию.

В последнее время цена держится около отметки в $50. На 18.00 мск в понедельник на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне баррель североморской нефти Brent, к цене которого привязана стоимость российской Urals, стоил $50,59 (+1,87%).

На встрече ОПЕК 2 июня в Вене страны — члены картеля вновь не смогли договориться об установлении планки добычи, что фактически развязало руки Саудовской Аравии и Ирану: и та, и другая страна намерены наращивать производство и вынуждены демпинговать в борьбе за рынок.

Саудиты в последнее время как раз все чаще заявляют о намерении увеличить добычу на месторождении Шайба, доведя ее до 1 млн баррелей в сутки (+33%).