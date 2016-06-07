Сюрприз для "Газпрома": Еврокомиссия будет оценивать газовые договоры до их подписания

Еврокомиссия может получить доступ к договорам на поставку газа и межправительственным соглашениям по энергетике до их подписания. Такое предложение одобрил Совет Европейского союза (ЕС) 6 июня, говорится в пресс-релизе совета, пишут "Ведомости".

Если Европарламент осенью одобрит это решение, то страны ЕС должны будут сообщать Еврокомиссии о планах начать переговоры в сфере энергетики и – регулярно – об их процессе. Еврокомиссия будет оценивать будущие соглашения о поставках газа.

Решение – один из структурных элементов энергостратегии, оно нацелено на «усиление прозрачности и стабильности» в отношениях с третьими странами и усиление их позиций в энергетических переговорах, сообщает пресс-служба совета.

Читайте такжеКоболев назвал условие, при котором Украина согласится покупать газ у РоссииТема давно поднимается в рамках создания энергосоюза, говорит российский федеральный чиновник, формально решение с российской стороной не обсуждалось. «Пока юристы не могут определить, какие договоры могут предоставляться – только новые или действующие – и какие гарантии неразглашения информации будут даны», – рассуждает собеседник «Ведомостей». Энергосоюз должен обеспечить прозрачность формирования условий газовых контрактов, прежде всего по цене, скидкам и объемам, говорит управляющий партнер юридической компании Art de Lex Дмитрий Магоня. «ЕС хочет координировать эту работу на наднациональном уровне, чтобы исключить теневые соглашения», – отмечает эксперт. Европейцам кажется, что таковые имеют место в случае с Венгрией и Грецией, добавляет Магоня.

Еврокомиссия продолжает войну с «Газпромом», считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. По мнению заместителя гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексея Гривача, газовые соглашения намеренно политизированы Брюсселем. Межправительственные соглашения по другим видам энергии исключены из процедуры обязательной оценки со стороны Еврокомиссии до их подписания, указывает он.

Если примут новые правила, национальные правительства стран ЕС окончательно потеряют суверенитет в газовой сфере. Поэтому для России и других поставщиков принципиально ничего не меняется. Коммерческие контракты на поставку газа из регулирования были исключены. Для маленьких стран ЕС вопрос реализации больших проектов с третьими странами будет окончательно закрыт, заключает Гривач.

Вряд ли решение кардинально скажется на положении «Газпрома»

– пока у него действуют долгосрочные договоры, подчеркивает Вахрамеев. Если Еврокомиссия будет проверять, насколько цены в них конкурентоспособны, то Европу может ждать разочарование. В странах с наличием альтернативных поставщиков (например, в Италии и Германии) цены «Газпрома» могут быть даже ниже, указывает Вахрамеев. В страны Восточной Европы, где «Газпром» занимает доминирующее положение, даже если цена будет завышена, все равно больше никто не сможет поставлять газ, продолжает эксперт. У решения есть положительная сторона, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин: Еврокомиссия увидит все разнообразие контрактов и откажется от желания «причесать все под одну гребенку» и взять под свой контроль. По словам федерального чиновника, «Газпром» уже раскрыл все, что мог, в рамках антимонопольного расследования, ему не привыкать.

Если Европарламент закрепит решение министров энергетики стран ЕС своим актом, Еврокомиссия сможет вмешиваться в процесс формирования газовых контрактов, полагает Магоня. «Преимущественно с «Газпромом», поскольку на первый взгляд только он покрывает 40% локальных нужд – условие, при котором Еврокомиссия получает право реагировать. Например, требовать переориентации покупателей на альтернативных поставщиков», – считает юрист. Но «Газпром» сможет обжаловать действия Европарламента и Еврокомиссии в Европейском суде юстиции или заключать контракты как есть – с угрозой их блокирования со стороны Еврокомиссии или последующего обжалования покупателями в компетентных судах.

Представитель Минэнерго не ответил на запрос «Ведомостей», «Газпрома» – отказался от комментариев.