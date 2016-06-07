Мировые цены на нефть вновь перешли снижению

Мировые цены на нефть во вторник перешли снижению, нефть марки Brent вновь дешевеет после достижения днем ранее максимального значения с 4 ноября 2015 года на фоне сокращения добычи "черного золота" в Нигерии, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 08.35 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2% - до 50,45. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,16%, - до 49,61 доллара за баррель, пишет Прайм.

В понедельник стоимость нефти уверенно росла, а цена эталона Brent поднималась до значения 50,83 доллара за баррель - максимум с 4 ноября 2015 года. Основной причиной подобной динамики стало сокращение добычи "черного золота" в Нигерии.

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Добыча нефти в Нигерии сократилась из-за атак радикальной группировки "Мстители дельты Нигера". СМИ сообщали, что в пятницу группировка подорвала два нефтепровода, принадлежащих компании Shell. "Мстители Дельты Нигера" также заявили о том, что группировка способна "довести добычу нефти в Нигерии до нуля".

Однако во вторник инвесторы решили зафиксировать прибыль, полученную днем ранее, что привело к негативной динамике на рынке. В то же время, как отмечает агентство Рейтер, положительный импульс роста нефтяных цен сохраняется.