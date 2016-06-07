"Энергоатом" до конца года подготовит уточненное ТЭО по достройке Хмельницкой АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» планирует до конца текущего года подготовить уточненное технико-экономическое обоснование по достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом на встрече с журналистами рассказал президент компании Юрий Недашковский.

«Сейчас делается уточненное ТЭО. К концу года мы его сделаем», - сказал Недашковский.

При этом он напомнил, что уточненное ТЭО делается в связи с тем, что Украина отказалась от планов по достройке АЭС с Россией и намерена осуществлять достройку с использованием оборудования чешской компании Skoda, которое имеет другие характеристики.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2014 года на заседании правительства на то время премьер-министр Арсений Яценюк озвучил срок достройки атомных энергоблоков – 2018 год. При этом в программе действий правительства сообщалось, что завершить строительство планируется до 2020 года. В то же время, в документе не уточнялось, по каким технологиям планируется достройка энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Недашковский в конце 2014 года заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Ожидалось, что заменить «Росатом» (основной акционер «Атомстройэкспорта») в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

В 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение с Российской Федерацией о достройке Хмельницкой АЭС.

Между тем, в январе текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности обратилось в госкомпании «Энергоатом» и «Укрэнерго» с просьбой изучить целесообразность строительства двух новых блоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Министерство видит риски с вероятным использованием существующих строительных конструкций, что требует проведения дополнительной независимой экспертизы их прочности и соответствия требованиям безопасности эксплуатации ядерных установок.

Кроме того, по мнению министерства, привлечение к строительству чешской компании Skoda также несет в себе риски, поскольку ее владельцем является юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации.

12 мая 2016 года Украина денонсировала все договоренности с Российской Федерацией о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.