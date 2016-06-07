В "Газпроме" заявили, что получили письмо от "Нафтогаза" с просьбой возобновить поставки газа

Глава российского газового монополиста «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что 6 июня компания получила официальное письмо от «Нафтогаза» с просьбой о возобновлении поставок газа.

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«Речь идет о девяти месяцах: втором полугодии 2016 года и первом квартале 2017 года», — пояснил он, передает РБК.

Необходимость в прямых поставках российского газа Миллер объяснил сокращением поставок европейского газа в Украину.

«Суточный объем реверса из Европы сократился в июне в 6,4 раза по сравнению с маем, и в 16,8 раза по сравнению с апрелем», - отметил он.

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Поставки российского газа в Украину прекратились в ноябре прошлого года. Тогда «Нафтогаз» выбрал весь предоплаченный российский газ, а новых заявок на поставку не направил.

О том, что «Нафтогаз» ведет с «Газпромом» переговоры о возобновлении закупок с третьего квартала 2016 года, сообщил в понедельник глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в эфире «Пятого​ канала». По его словам, для возобновления закупок цена российского газа должна быть ниже, чем та цена, которую Киеву предлагают с европейского направления.

Он подчеркнул, что возобновление закупки газа у России будет правильным решением «с точки зрения минимизации расходов потребителей и просто здравого смысла», если «Газпром» согласится «внести временные изменения в существующий контракт».