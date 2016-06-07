Доходы России от экспорта газа упали почти на 30%

Доходы России от экспорта газа в январе-апреле 2016 года составили 10,781 миллиарда долларов, что на 28,9% меньше показателя за аналогичный период 2015 года, сообщает Прайм со ссылкой на данные российской Федеральной таможенной службы (ФТС).

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"В январе-апреле 2016 года Россия экспортировала 66,2 миллиарда кубометров газа (рост на 11,4% по сравнению с январем-апрелем 2015 года), в том числе в страны дальнего зарубежья - 53,2 миллиардов кубометров (рост на 20,9%), в страны СНГ - 13 миллиардов кубометров (снижение на 15,6%)", - говорится в сообщении.

В 2015 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 185,5 миллиарда кубометров газа, получив 41,844 миллиарда долларов дохода.

Как сообщал УНИАН, экспорт нефтепродуктов за январь-март 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 15,9% - до 38,526 миллиона тонн на 9,533 миллиарда долларов в денежном выражении. Из них экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье составил 36,515 миллиона тонн на 8,806 миллиарда долларов: бензина - 668,3 тысячи тонн на 230,7 миллиона долларов, дизельного топлива - 11,256 миллиона тонн на 3,438 миллиарда долларов.