Стоимость Brent впервые с октября превысила $51

14:53, 07 июня 2016
Энергетика
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В последний раз выше $51 за баррель нефть торговалась 12 октября прошлого года.

REUTERS

Стоимость барреля нефти Brent на торгах во вторник превысила 51 доллар, сообщает РБК

"Цена нефти Brent на торгах в Лондоне во вторник впервые с 12 октября 2015 года превысила отметку в 51 доллар за баррель", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по состоянию на 14:10, цена фьючерсных контрактов на нефть Brent с поставкой в августе достигала 51,06 доллара. Это на 1,01% выше цены закрытия предыдущего дня торгов.

Последний раз выше отметки 51 доллар за баррель нефть Brent торговалась 12 октября 2015 года. В тот день в ходе торгов стоимость нефти достигала на пике 53,31 доллара.

Рынок нефти реагирует на ослабление доллара, которое может сохраняться в ближайшее время, - до тех пор, пока в США не выйдут сильные макроэкономические данные, говорится в отчете Сбербанк CIB, опубликованном во вторник утром.

Судя по динамике нефтяных фьючерсов, стоимость нефти Brent может достичь 51 доллар за баррель и даже пойти выше, прогнозируют эксперты банка (на момент выхода отчета Brent торговалась ниже 51 доллара за баррель). Но устойчивость этого тренда вызывает сомнения, предупреждают они.

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