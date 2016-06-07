В "Нафтогазе" рассказали о письме "Газпрому": предлагают установить конкурентную цену

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" считает экономически обоснованной цену на газ от российского монополиста "Газпрома" на уровне "хаб минус транспорт", то есть цену "Газпрома" на восточной границе Украины без учета стоимости его транзита до европейского хаба.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Закупка газа у "Газпрома" возможна, если российская компания предложит более низкую цену, чем европейские поставщики. "Нафтогаз" считает экономически обоснованной ценой газа от "Газпрома" цену на уровне "хаб минус транспорт", - говориться в сообщении компании.

Согласно данным пресс-службы, сегодня "Нафтогаз" покупает газ у европейских поставщиков по формуле "хаб плюс транспорт" (транспорт – доставка до европейского хаба по территории Украины и стран ЕС). Если "Газпром" сможет предложить цену, которая будет ниже цены европейских поставщиков, тогда она будет рассмотрена "Нафтогазом".

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Также сообщается, что "Нафтогаз" обратился к "Газпрому" с тем, чтобы он предоставил свои предложения по поставке газа (цена, объем и другие параметры) на следующие три квартала на условиях "зимнего пакета".

Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долларов за тысячу кубометров, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года.

Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения "Газпромом" приемлемой цены на топливо.

26 мая Насалик заявил, что Украина намерена к 2020 году полностью перейти на газ собственной добычи и отказаться от импорта.