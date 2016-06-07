Заместителем министра энергетики может стать скандальный экс-руководитель "Макеевугля" Толчин - СМИ

Бывший генеральный директор государственного предприятия по добыче угля «Макеевуголь» Станислав Толчин, известен роскошной жизнью и чередой коррупционных скандалов, назначен на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности.

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За соответствующее решение правительство проголосовало на своем заседании 1 июня. В настоящее время постановление о назначении для вступления Толчина в должность должен подписать премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Согласиться с предложением министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о введении дополнительно должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности, а также назначение Станислава Толчина заместителем министра», – говорится в выписке из протокола заседания Кабинета министров, которое есть в распоряжении редакции программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и канала «UA:Первый».

Толчин занимал должность гендиректора госпредприятия «Макеевуголь» в течение 2006-2012 годов. В 2013-2015 годах возглавлял Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета.

Толчин неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов. В 2011 году прокурор Донецкой области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) в отношении гендиректора одного из предприятий, и объявил его в розыск. Тогда местные СМИ сообщали, что дело касается «Макеевуголь» Толчина. Однако сам Толчин тогда это публично отрицал.

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Позже Контрольное ревизионное управление (сейчас – Государственная финансовая инспекция), проведя ревизию на госпредприятии после отстранения Толчина от должности гендиректора, установила «недостачу более 454 тысячи тонн угля на общую сумму 377,1 миллиона гривень».

В 2014 году Центр противодействий коррупции обвинял Толчина в покрывательстве коррупционных схем. По данным ЦПК, занимая должность председателя территориального отделения Антимонопольного комитета Киева, он затягивал рассмотрение дел по фактам коррупции. В частности, не реагировал на факты злоупотреблений в «Укрпочте» и Государственном управлении делами.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Станислав Толчин является учредителем зарегистрированных в Донецке и Макеевке обществ с ограниченной ответственностью «ДК-Консалтинг Плюс» и «Донбассжалезобетон» соответственно.

Толчин известный своим роскошным как для государственного служащего стилем жизни. В частности, во время его пребывания на госслужбе Толчина неоднократно видели за рулем люксовых автомобилей, среди которых Ferrari, Maserati, Bentley, Mersedes S-класса, Range Rover, Hammer. Проживает он в элитных домах под Киевом. Согласно декларации Толчина за 2014 год, общая сумма его дохода составила лишь чуть более 111 тысяч гривень, членов семьи – 890 тысяч гривень.

Министр энергетики на угольной промышленности Игорь Насалик отказался комментировать это назначение, объяснив, что он сейчас за границей.

Станислав Толчин положил трубку, услышав вопрос журналистов о его назначении.