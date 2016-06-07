Порошенко назвал ориентировочную цену импортного газа в текущем году

Украина рассчитывает закупать импортный газ в текущем году по цене в среднем 160-180 долларов за тысячу кубометров, а способствовать этому будет диверсификация источников поставок, а также общемировые тенденции на рынке нефти и нефтепродуктов.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание Национального совета реформ, сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко подчеркнул, что благодаря запуску европейских маршрутов поставки газа в Украину объем импорта топлива из стран ЕС в 2015 году в 1,7 раза превысил объем импорта топлива из России, которая до недавнего времени считалась единственным источником поставок природного газа для нашей страны.

"Уже сегодня не мы ходим с протянутой рукой и не просим, не даст ли нам страна-агрессор немного газа. Это к нам стучат в двери и предлагают: не купили бы мы немного российского газа по конкурентной цене", - цитирует Порошенко пресс-служба.

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Кроме того, по словам главы государства, значительный импульс дает искоренение коррупции в энергосекторе и возвращение госконтроля над предприятиями. Порошенко напомнил, что ключевые компании – "Энергоатом", "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго" суммарно нарастили прибыль на 10 миллиардов гривень.

"Диверсификация маршрутов энергопоставок, появление конкурентных источников в совокупности со снижением мировых цен на нефть и газ позволили снизить цену на газ с 337 долларов за тысячу кубометров в первом квартале 2015 года до 227 долларов в четвертом квартале 2015 года. И на этот год мы говорим о цене 160-180 долларов за тысячу кубометров, – сказал Порошенко. – В позапрошлом году дефицит бюджета "Нафтогаза" составлял 110 миллиардов гривень, и я очень надеюсь, что в этом году у нас будет нулевой дефицит. Мы можем уверенно об этом говорить – выходим в ноль".

Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долларов за тысячу кубометров, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года. Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения "Газпромом" приемлемой цены на топливо.

При этом "Нафтогаз" считает экономически обоснованной цену на газ от российского монополиста "Газпрома" на уровне "хаб минус транспорт", то есть цену "Газпрома" на восточной границе Украины без учета стоимости его транзита до европейского хаба.