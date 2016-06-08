Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду растут на фоне данных Американского института нефти (API), говорящих о сокращении запасов "черного золота" в стране, и в ожидании статистики Минэнерго США, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:39 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,16% - до 51,52 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,34%, до 50,53 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились немного больше, чем прогнозировали эксперты - на 3,560 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 3,5 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,3 миллиона баррелей, запасы бензина при этом выросли на 0,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 0,270 миллиона баррелей.

"Теперь инвесторы ждут данные о запасах нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 3 июня, они снизились на 2,740 миллиона баррелей, до 532,96 миллиона баррелей", - подчеркивает издание.

"Цены 50 (долларов за баррель - ред.) пришли быстро, и на данный момент кажется, что будут удерживаться на этом уровне", - цитирует издание The Wall Street Journal менеджера по работе с клиентами OM Financial Стюарта Ива (Stuart Ive).