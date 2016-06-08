Третий энергоблок Запорожской АЭС успешно прошел проверку МАГАТЭ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели очередную плановую проверку третьего энергоблока Запорожской АЭС, которая прошла успешно и без замечаний.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Энергоатом".

"С 4 по 7 июня 2016 года инспекторами МАГАТЭ была проведена очередная плановая инспекция энергоблока №3 Запорожской АЭС… Как отметил начальник отдела ядерной безопасности Сергей Климов, инспекция проведена успешно и без замечаний", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что инспекция проходила в рамках международного Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Запорожская АЭС отключила от энергосети страны блок №3 для проведения капитального ремонта. Блок уже 53-е сутки находится в ремонте.

Инспекторы МАГАТЭ с 31 мая по 1 июня провели очередную плановую инспекцию первого и второго энергоблоков Ривненской АЭС.

Читайте такжеИнспекция МАГАТЭ проверила первый и второй энергоблоки Ривненской АЭС

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 миллион кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.