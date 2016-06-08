Прибыль крупнейшей российской нефтяной компании упала в 4 раза

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом квартале 2016 года снизилась в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 214,7 миллиона долларов, сообщает Прайм со ссылкой на отчетность компании.

"Чистая прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза в 38,5 миллиарда рублей (590,4 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что выручка "Роснефти" снизилась на 20,7% - до 16,07 миллиарда долларов, оказавшись почти на уровне прогноза (16,02 миллиарда долларов).

Показатель EBITDA сократился на 14,4% и составил 4,18 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, правительство России до конца 2016 года планирует приватизировать 19,5% "Роснефти". Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев говорил 24 мая, что без этой сделки невозможно исполнить федеральный бюджет на этот год с дефицитом в 3%. Консультантом сделки будет итальянский банк Intesa Sanpaolo.