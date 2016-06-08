"Нафтогаз" выдвинул "Газпрому" условия покупки газа

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" обратился с письмом к российскому газовому монополисту "Газпрому", в котором предложил рассмотреть дополнительное соглашение, которое позволит закупать "Нафтогазу" не гарантированных 3 миллиардов кубометров газа в месяц по условиям действующего контракта, а только необходимый для Украины объем.

Об этом, в эфире программы "Шустер Live. Будни", сказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы предложили "Газпрому" дополнительное соглашение (к соглашению 2009 года), которое позволит нам покупать не гарантированных 3 миллиарда кубометров газа каждый месяц, как этого требует действующий контракт, а именно тот объем и на тех условиях, которые нужны нам как "Нафтогазу", - сказал Коболев.

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Как сообщал УНИАН, государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в первом квартале 2016 года импортировал из стран Европейского Союза природный газ по средневзвешенной цене 198 долларов за тысячу кубометров, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года.

Основными поставщиками в этот период выступали Польша, Венгрия и Словакия. По словам министра энергетики Игоря Насалика, Украина возобновит импорт газа из России лишь в случае предложения «Газпромом» приемлемой цены на топливо.

7 июня "Нафтогаз Украины" обратился с письмом к "Газпрому" о том, что считает экономически обоснованной цену на газ от "Газпрома" на уровне "хаб минус транспорт", то есть цену "Газпрома" на восточной границе Украины без учета стоимости его транзита до европейского хаба.

Согласно данным пресс-службы, "Нафтогаз" покупает газ у европейских поставщиков по формуле "хаб плюс транспорт" (транспорт – доставка до европейского хаба по территории Украины и стран ЕС). Если "Газпром" сможет предложить цену, которая будет ниже цены европейских поставщиков, тогда она будет рассмотрена "Нафтогазом".