Мировые цены на нефть обновили 8-месячный максимум

Цены на нефть продолжают расти третий день подряд, достигая максимума примерно за восемь предыдущих месяцев, сообщает Прайм.

"По данным торгов на 12:38 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% - до 51,91 доллара за баррель. Позже в ходе торгов Brent достигла 52 долларов за баррель впервые с 12 октября 2015 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI прибавляла 0,73% и торговалась на уровне 50,74 доллара за баррель.

Читайте такжеНефть дорожает на данных о сокращении запасов в США

"Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились немного больше, чем прогнозировали эксперты — на 3,56 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 3,5 миллиона баррелей. Теперь инвесторы находятся в ожидании данных о запасах нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду", - отмечает издание.

Рынок поддерживают также торговые данные из Китая, согласно которым китайский экспорт снизился более значительно, чем ожидалось, в мае, в то время как показатель импорта превзошел прогнозы, укрепив надежды на то, что экономика второго крупнейшего в мире потребителя нефти может восстанавливаться.

Кроме того, на нефтяные цены влияет ситуация с атаками на инфраструктуру нефтяной отрасли Нигерии. Перебои, вызванные такими нападениями вооруженных террористов привело к самому низкому за последние 20 лет уровню производства в стране. Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что добыча сократилась до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки с 2,2 миллиона по состоянию на начало года.