МЭА снизило прогноз по спросу на газ

Международное энергетическое агентство в своем "Среднесрочном отчете по рынку природного газа" снизило глобальный прогноз по спросу на энергоноситель, сообщает РБК.

"В период с 2015 по 2021 годы спрос на газ будет увеличиваться ежегодно на 1,5%, что ниже предыдущих шестилетних прогнозов. Ранее среднегодовые темпы роста спроса в перриод с 2014 по 2020 годы прогнозировались на уровне 2%, а с 2013 по 2019 - на уровне 2,5%", - говорится в сообщении.

Замедление спроса объясняется снижением использования этого сырья в Японии и США, где в производстве энергии оно заменяется возобновляемыми энергоносителями и очень дешевым углем, отмечает МЭА.

По оценке агентства, избыточное предложение сохранится на мировых рынках газа до 2018 года, а равновесие спроса и предложение не стоит ожидать до 2021 года. Производство сжиженного природного газа (СПГ) вырастет к 2021 году на 45%, причем 90% этого прироста придется на США и Австралию.

Давление на рынки окажет возвращение в строй японских АЭС, дешевый уголь и российские поставки в Европу, подчеркивает МЭА. В Европе потребление будет ежегодно расти на 0,3% после многих лет его снижения, причем российский газ ограничит потенциал поставок в этот регион СПГ, говорится в отчете.

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В США до 2021 года ожидается стагнация спроса на газ для производства электроэнергии после его роста на 20% в 2015 году. Американское правительство будет поддерживать использование солнечной и ветровой энергии.

Потребление газа в развитых азиатских странах будет снижаться в прогнозируемый период на 0,2% ежегодно, причем падение спроса на 11% в Японии уравновесится ростом в Южной Корее и Австралии. Крупнейшим фактором, влияющим на объем спроса останется Китай, где потребление газа будет ежегодно расти на 9,1%. По прогнозу МЭА, если спрос со стороны Китая замедлится, то ситуация избыточного предложения сохранится на протяжении значительной части 2020-х годов.

Добыча газа будет расти с 2015 по 2021 годы на 1,5% ежегодно. Снижение темпов поставок по сравнению с предыдущим периодом обусловлено падением инвестиций вследствие низких цен и спроса, отмечает МЭА.