Стоимость нефти WTI впервые с июля превысила $52

Снижение запасов в США по данным API привело к резкому росту цен на "черное золото" на торгах в среду, сообщает Прайм.

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"Впервые с июля прошлого года стоимость контрактов с поставкой в июле нефти WTI превысила 51 доллар и достигла 51,12 долларов за баррель, показав рост на 1,51%", - говорится в сообщении.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе дорожали на 1,34% и торговались на уровне 52,19 доллара за баррель. Brent впервые с октября 2015 года превысила отметку в 52 доллара за баррель.

Согласно докладу Aмериканского института нефти (API), запасы "черного золота" в США за неделю сократились немного больше прогноаз - на 3,56 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 3,5 миллиона баррелей.