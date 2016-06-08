Лукашенко не смог договорится с Путиным о цене на газ

Минск и Москва пока не пришли к договоренностям о цене на газ для Беларуси. Об этом сказал глава белорусского Кабинета министров Андрей Кобяков, передает Прайм.

Ранее Кобяков говорил, что цена российского газа для Беларуси должна составлять 80 долларов за тысячу кубометров. Цена на российский газ для Беларуси рассчитывается на основе межправительственного соглашения.

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Несмотря на то, что соглашение не было достигнуто, белорусский министр особо подчеркнул, что стороны продолжат диалог.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы газовой проблематики будут рассмотрены на двусторонней встрече Путина и Лукашенко, которая состоялась сегодня.

В мае глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что Беларусь за январь-апрель 2016 год задолжала "Газпрому" более 125 млн долларов.

В то же время, министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик говорил, что Минск не признает наличие этого долга перед "Газпромом".

В начале мая "Газпром трансгаз Беларусь" обратился в Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палатой с исковыми заявлениями к газоснабжающим организациям Беларуси в связи с недоплатой госпредприятиями республики за поставленное топливо.

Поставщиком российского газа на территории Белоруси выступает "Газпром трансгаз Беларусь" (бывшее "Белтрансгаз", с 2011 г. 100% дочернее предприятие"Газпрома"). В 2015 г. поставки российского газа в республику составили 18,79 млрд куб. м.